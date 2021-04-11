Омбудсмен рассказал о ситуации с жильем для орловских детей-сирот

Некоторые льготники отказываются жить в выделенных им бараках.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем итоговом докладе оценил ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам в регионе. По его мнению, этому вопросу уделяется повышенное внимание, в том числе правительством области. Однако без неприятных и конфликтных ситуаций в 2020 году не обошлось. Так, прокуратурой Орловской области были выявлены факты предоставления некачественного жилья в Орловском, Троснянском и Урицком районах. Омбудсмен пишет, что жить в таком жилье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отказываются. По фактам предоставления жилья ненадлежащего качества возбуждены и расследуются уголовные дела.

Но и это еще не все. Летом прошлого года прокурором области губернатору было внесено представление с требованиями «о безотлагательном устранении допущенных нарушений прав социально незащищенной категории граждан на обеспечение жилыми помещениями и увеличении финансирования таких мероприятий». Представление было внесено по итогам прокурорской проверки, которая выявила нарушения в действиях правительства региона.

Нарушения выразились «в ненадлежащем планировании бюджетных расходов без учета реальной потребности в бюджетных средствах в целях своевременной и полной реализации жилищных прав детей-сирот». Кроме того, прокуратура поведала губернатору о «ненадлежащем исполнении должностными лицами возложенных обязанностей при распределении субвенций по муниципальным образованиям».

Итогом рассмотрения прокурорского представления стало то, что правительство области приняло решение о приобретении 10 дополнительных квартир для предоставления их детям-сиротам. Кроме того, был рассмотрен вопрос об увеличении финансирования на 2021 год за счет средств областного бюджета с изначально запланированных 222 до 287 миллионов рублей.

Также прошлым летом было дополнительно приобретено 10 благоустроенных квартир в Болхове и Орле. Тем самым чиновники исполнили решения судов, вынесенные по искам прокуроров в защиту прав детей-сирот. Кстати, всего в 2020 году орловскими прокурорами в суды было направлено 76 исковых заявлений с требованием обеспечить детей-сирот благоустроенным жильем. В целом администрациями муниципальных образований, в том числе во исполнение судебных решений, состоявшихся по искам прокуроров, в 2020 году было приобретено 238 жилых помещений для детей-сирот.

ИА «Орелград»