Орел вошел в число самых популярных городов для путешествий на поезде

Популярными стали составы, курсирующие между Орлом и Москвой.

Аналитики портала Туту.ру составили рейтинг самых популярных городов России для путешествий на поезде этой весной. За основу для анализа они взяли данные из собственной базы. Это помогло выяснить, куда российские туристы планируют отправиться в апреле на поезде, и какие города у них были популярны в марте.

Кратко о параметрах рейтинга рассказало агентство РИА Новости. Со ссылкой на аналитиков оно сообщает, что на апрель больше всего путешествий на поездах запланировано по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Москва — Иваново и Москва — Воронеж.

Однако в первую 20-ку самых популярных городов попал и Орел. По мнению аналитиков, составы, курсирующие между Москвой и Орлом, довольно популярны у «путешественников». Впрочем, не стоит забывать, что многие орловцы работают в Москве или часто ездят туда по делам. Поэтому на уровне популярности, вероятно, сказалась географическая близость города к столице.

Впрочем, то же самое можно сказать и о ряде других лидеров рейтинга. В их число попали такие города, как Ярославль, Белгород, Смоленск, Брянск, Владимир, Тула и Курск. Кроме того, популярными оказались маршруты из Москвы в, Саратов, Ростов-на-Дону и Симферополь.

«Эксперты отмечают, что сохраняется запрос на железнодорожные путешествия на небольшие расстояния с недорогими билетами – например, чтобы сменить обстановку на выходные, — пишет РИА Новости. — Из двадцати самых популярных направлений восемь вписываются в бюджет поездки до 1000 рублей в одну сторону. Средний чек за железнодорожный билет по России на апрель составляет 2262 рубля в одну сторону».

ИА «Орелград»