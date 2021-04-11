Перед началом призыва в Орле осудили уклониста

Приговор был вынесен в отношении жителя областного центра.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ. Суд установил, что молодой человек уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Примечательно, что вердикт был вынесен буквально перед стартом весенней призывной кампании.

Из материалов дела следует, что орловец состоял на воинском учете с 2016 года. По результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к военной службе без ограничений. Законных оснований для освобождения от призыва на военную службу либо для предоставления отсрочки от призыва у него не было. Призвать его планировали в период осенней призывной кампании 2020 года.

Юноше лично под роспись несколько раз вручали повестки о необходимости явиться в военный комиссариат. Однако он проигнорировал все полученные им повестки и ни разу военкомат так и не посетил. Итогом стало возбуждение уголовного дела. Оправдываться уклонист не стал – он сразу полностью признал вину и попросил об особом порядке судебного разбирательства. В результате суд наказал его уголовным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»