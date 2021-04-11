Приговор по делу о плантации конопли под Орлом вступил в силу

11.4.2021 | 13:25 Новости, Общество

Житель Кромского района избежал тюрьмы за наркопреступление.

Фото из архива

Вступил в законную силу обвинительный приговор Кромского районного суда, вынесенный в феврале текущего года в отношении местного жителя. Мужчину, работающего слесарем механосборочных работ в одном из местных ООО, признали виновным в незаконном приобретении наркотических средств. Примечательны обстоятельства совершенного преступления.

Было установлено, что мужчина завел незаконную плантацию. Для начала он подобрал земельный участок, находящийся в укромном месте, вдали от посторонних глаз. Затем высадил там коноплю – по оценкам следствия, всего плантатор высадил не менее 127 кустов. Свою плантацию он тщательно замаскировал, да и в целом старательно соблюдал меры конспирации. За посадками мужчина ухаживал, поливал их водой, пропалывал сорняки и вносил удобрения в почву.

Вырастив урожай, мужчина частично собрал его, принес домой и изготовил марихуану. Всего сотрудниками полиции было изъято более 61 грамма каннабиса. Затем полицейские нагрянули на плантацию и изъяли там еще 127 «целых растений». Отрицать свою вину плантатор не стал. Он получил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, причем суд предоставил ему рассрочку на 6 месяцев.

ИА «Орелград»

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