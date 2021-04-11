Разбойничавшего на улицах Орла мужчину отправили в колонию

11.4.2021 | 16:21 Новости, Общество

Вынесенный судом обвинительный приговор обращен к исполнению.

В Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу, рассмотренному еще в конце прошлого года Железнодорожным районным судом города Орла. Вердикт был вынесен в отношении местного жителя, который ранее дважды был судим за повторную пьяную езду. На третий раз обвинение было куда более серьезным. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).

Было установлено, что преступление он совершил в июне 2020 года. Незадолго до полуночи осужденный находился на территории Семинарского парка в Орле. Он был нетрезв, так как вместе с тремя приятелями распивал спиртное. В какой-то момент у него возник умысел на ограбление. Мужчина в резкой форме потребовал от одного из своих собутыльников отдать ему деньги.

Тот отказался, и тогда грабитель набросился на него с кулаками. Действовал преступник очень жестоко. Например, одним ударом он сломал своей жертве нижнюю челюсть. Повалив потерпевшего на землю злоумышленник, обшарил его карманы и похитил 8000 рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Двое других собутыльников выступили в суде в качестве свидетелей. Суд приговорил грабителя 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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