В орловских колониях помолились о надзирателях и конвоирах

УФСИН рассказало о «Неделе молитвы» в «режимных» храмах.

Пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области рассказала о проведении в апреле так называемой «Недели молитвы», которая проходит в подведомственных учреждениях. Уточняется, что это мероприятие «представляет собой международное ежегодное молитвословие о заключенных и сотрудниках УИС и сопровождается ежедневным совершением молитв в течение 7 дней с особыми молитвенными прошениями и особым поминовением отдельных групп молящихся на каждый день».

Иными словами, каждый день молитвы посвящены новой теме. Например, в первый день такой недели возносятся молитвы «О заключенных под стражу», а в шестой – «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы». Кроме того, возносятся молитвы «Об исполнении правосудия», «Об углублении заботы о жертвах преступлений», «Об умножении любви в семьях заключенных», «О возвращении бывших заключенных в гражданское общество» и «О тюремных священнослужителях».

Одно из таких богослужений в домовом храме Следственного изолятора №1 в Орле провел помощник начальника управления по организации работы с верующими протоиерей Сергий Крючков. После вознесения молитвы он побеседовал с женщинами и подростками, которые содержатся в СИЗО. Кроме того, отец Сергий посетил шаховскую женскую колонию и колонию-поселение №3, где не только совершил богослужения, но и исповедал и причастил осужденных.

«Неделя молитвы» организована по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под руководством председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха, — подчеркнули в региональном управлении ФСИН. — Она проводится дважды в год на протяжении последних лет и находит положительный отклик как у лиц, содержащихся в местах лишения свободы, так и у сотрудников УИС».

ИА «Орелград»