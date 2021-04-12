КСП проверит «Орелводоканал»

12.4.2021 | 9:03 Новости, Экономика

Аудиторы оценят эффективность работы муниципального предприятия.

Контрольно-счетная палата города Орла утвердила план своей работы на второй квартал 2021 года. Решение об этом было принято на заседании ведомственной коллегии. Планом предусмотрено проведение шести проверок, в том числе переходящих из предыдущего квартала.

В число «новых» мероприятий включена проверка эффективности деятельности муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал». Попутно аудиторы проверят использование муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение этому предприятию. Проверка охватит работу водоканала в течение всего 2020 года и прошедшего периода 2021 года. Впрочем, в случае необходимости аудиторы имеют право «копнуть» и глубже, затронув и более ранние годы.

Напомним, в феврале 2021 года депутаты Орловского горсовета утвердили скорректированную инвестиционную программу  «Орелводоканала». Как уже писал «Орелград»,  ее реализация началась в 2016 году, а окончание запланировано на 2022 год. Согласно новой редакции документа, совокупные расходы на реализацию инвестиционной программы без учета налогообложения определены в сумме 486,929 миллиона рублей. Из них 302,107 миллиона – это плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, причем половину данной суммы потратят на создание резерва пропускной способности магистральных сетей.

Еще 184,822 миллиона рублей предприятие планирует вложить в инвестиционную программу за счет собственных средств: прибыли, амортизационных отчислений и платы за негативное воздействие. Из них  29,566 миллиона рублей пойдет на создание новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки, 103,863 миллиона – на повышение качества услуг водоканала и 29,393 миллиона – на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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