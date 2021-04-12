Мэрия Орла оплатит перевозчикам поездки на дачи

Городские власти готовы просубсидировать сезонные маршруты.

Администрация города Орла утвердила порядок предоставления субсидий перевозчикам, которые в текущем году будут работать на сезонных данных маршрутах. Как уже писал «Орелград», всего таких маршрутов будет три (№20д ул. Космонавтов – Карачевские дачи; №61 ул. 1-ая Посадская – озеро Светлая жизнь; №65 ул. 1-ая Посадская – дачный массив поселка Гать). Автобусы вместимостью не менее 35 человек будут ежедневно курсировать с 24 апреля по 24 октября. Перевозчиков власти отобрали по конкурсу.

Сами транспортные организации из года в год называют сезонные маршруты нерентабельными и не горят желанием работать на них. Субсидирование за счет бюджета города должно дать им некоторый стимул и компенсировать так называемые выпадающие доходы. Размер субсидии будет определяться индивидуально по каждому маршруту по специально разработанной властями формуле.

Последняя учитывает величину бюджетного обеспечения одного машино-километра работы автобуса на дачном маршруте и фактический объем работы транспортной организации, выполненный ею в отчетном периоде на конкретном маршруте. Для получения субсидии перевозчикам придется заключить с мэрией соответствующие соглашения. Уполномоченным на это органом определено управление городского хозяйства и транспорта.

Кстати, чиновники будут проверять отчеты перевозчиков о количестве сделанных рейсов и перевезенных пассажиров. В постановлении мэрии подчеркнуто: «представление недостоверных сведений, повлекших неправомерную выплату субсидии, нецелевое использование субсидии транспортной организацией влекут применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации».

ИА «Орелград»