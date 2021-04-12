Орловцев поздравили с Днем космонавтики

Леонид Музалевский пожелал жителям достигать космических высот

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем космонавтики. Текст обращения опубликован на сайте заксобрания. В нем говорится:

Уважаемые жители Орла и Орловской области! Примите искренние поздравления с замечательным праздником — Днём космонавтики. В этом году мы отмечаем его с особым чувством — ровно 60 лет назад состоялось историческое событие — первый полёт человека в космос. Каждый россиянин испытывает особую гордость, ведь эту дату в историю человечества раз и навсегда вписал представитель именно нашей великой страны — Юрий Гагарин.

За прошедшие шесть десятилетий многое изменилось, но космос по-прежнему остаётся уделом избранных. Это в очередной раз доказал наш земляк лётчик-космонавт РФ, Почётный гражданин города Орла, Герой России Александр Мисуркин. Благодаря таким людям Россия по праву была и остаётся одной из ведущих космических держав. И я искренне верю, что наше славное прошлое станет не только предметом гордости, но и заделом для будущих открытий и достижений.

В этот день я желаю всем мирного неба, реализации намеченных планов и в любом деле достигать космических высот!