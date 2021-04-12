Орловчанка убила сожителя ударом в шею

Женщину задержали

Следственный комитет раскрыл убийство 34-летнего жителя Советского района Орла. По делу задержана его 30-летняя сожительница, сообщила пресс-служба ведомства.

Она уже созналась в совершении преступления. По словам орловчанки, она убила сожителя в ходе ссоры. Схватив нож, женщина ударила возлюбленного в шею. От полученного ранения он умер на месте происшествия.

«В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»