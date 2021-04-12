Орловские конвоиры отчитались о повышении профессионализма

Первый квартал 2021 года вывел службу на новый уровень.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, ведомственный отдел по конвоированию подвел итоги своей деятельности за первый квартал текущего года. Начальник этого подразделения Андрей Слета отметил, что все задачи были выполнены в полном объеме. В частности, была обеспечена надежная охрана осужденных и тех, кто содержится под стражей.

«Не допущено побегов из-под охраны, нарушений законности и правопорядка, а также режима содержания, необоснованных отказов от приема спецконтингента, грубых нарушений несения службы», — добавил Андрей Слета.

Кроме того, по данным УФСИН, проведенные в этом году мероприятия «позволили более эффективно использовать силы и средства по охране конвоируемых лиц, значительно повысить качество несения службы и профессиональный уровень личного состава отдела». Что касается статистики, то она такова: в первом квартале было назначено 125 караулов.

Всего за отчетный период времени сотрудниками указанного отдела было отконвоировано 1358 осужденных и лиц, содержащихся под стражей: встречными караулами – 959 осужденных, плановыми автодорожными караулами – 397 человек, сквозными караулами по автодорожным маршрутам – 2 человека.

Подводя итоги совещания, Андрей Слета поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей и поставил задачи на предстоящий период.

ИА «Орелград»