Орловские спасатели все выходные боролись с эхом войны

12.4.2021 | 10:56 Новости, Общество

Сотрудники МЧС обезвредили несколько взрывоопасных предметов

С 9 по 11 апреля орловские спасатели-взрывники ежедневно обезвреживали несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

9 апреля сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали в д. Фёдоровка Свердловского района, где изъяли 3 артснаряда времен ВОВ. Утром 10 апреля артснаряд калибра 76 мм был найден в деревне Первый Воин Мценского района. А 11 апреля в Ливенском районе изъяли 7 минометных мин и две гранаты.

МЧС просит орловцев соблюдать меры безопасности при обнаружении предмета, который может быть взрывоопасным. К нему нельзя подходить близко и тем более трогать и вскрывать. Следует позвонить спецслужбам и дождаться их прибытия.

ИА «Орелград»

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