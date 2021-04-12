Орловских чиновников обязали следить за СМИ

Служащие должны будут выявлять публикации о нарушении прав граждан.

Правительство Орловской области утвердило положение о мониторинге средств массовой информации и порядке реагирования на публикуемую в них информацию о нарушениях законодательства РФ, а также прав, свобод и законных интересов граждан. Таковой информацией в правительстве региона видят опубликованные в СМИ сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей чиновниками.

На региональном уровне проведение такого мониторинга поручено управлению пресс-службы губернатора. Его сотрудники, впрочем, и так ежедневно проводят мониторинг СМИ. Подобный механизм областные власти рекомендовали внедрить органам местного самоуправления, причем отвели им на это месяц со дня вступления в силу постановления правительства.

Ключевым является именно порядок реагирования на публикации о нарушениях. На каждое такое сообщение сотрудник, проводящий мониторинг, обязан создать регистрационную карточку по типовой форме. В течение одного рабочего дня все собранные за день карточки с приложением текстов публикаций должны направляться на рассмотрение заместителю губернатора, курирующему деятельность того исполнительного органа, о котором было указано в критической публикации.

Далее запускается достаточно громоздкий механизм рассмотрения и изучения критического текста, после чего, наконец, должна последовать реакция. Если информация СМИ найдет подтверждение, то соответствующий исполнительный орган власти уже в своем информационном сообщении обязан последовательно разъяснить ситуацию. В частности, в подобном случае он «приводит цитату, содержащую информацию о нарушениях, затем достоверную трактовку, далее цитирует следующий фрагмент информации о нарушениях и комментирует его». Если СМИ распространили сведения, не соответствующие действительности, исполнительные органы подготавливают письменное опровержение.

«В случае если в информации о нарушениях присутствуют признаки административных правонарушений или уголовных преступлений, исполнительные органы незамедлительно направляют копии информации о нарушениях в органы, уполномоченные на рассмотрение указанной информации и принятие соответствующих мер реагирования», — говорится также в постановлении.

ИА «Орелград»