Парахин разрешил работать еще одной ярмарке

12.4.2021 | 9:37 Новости, Экономика

Мэрия Орла расширила список действующих торговых площадок.

Фото КП

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в собственное постановление об утверждении плана размещения ярмарок на территории города в 2021-2022 годах. Напомним, этот документ был принят 30 декабря 2020 года и вызвал много шума. В план ярмарок тогда не были включены работавшие много лет ярмарки на площади Жукова и Комсомольской площади. Только под нажимом общественности и после вмешательства прокуратуры мэр включил их в план.

Теперь же этот план дополнен еще одной торговой площадкой. Речь идет о сельскохозяйственной ярмарке «Подворье-57». Она будет специализированной – предназначенной только для реализации товаров сельскохозяйственного назначения. Местом ее размещения указано Московское шоссе. Ярмарка разместится в районе дома №128. Работать она будет еженедельно со среды по воскресенье, с 6.00 до 12.00 часов.

В качестве организатора ярмарки в постановлении администрации города указано некое ООО «Буалатгрупп». Согласно данным портала Rusprofile.ru, ООО с аналогичным названием было зарегистрировано в августе 2020 года в Орле на улице Энергетиков. Уставный капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей, а ее основным видом деятельности заявлено «Производство изделий из бетона для использования в строительстве».

Как следует из постановления мэра, план размещения ярмарок был дополнен «в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса». Контроль за исполнением документа возложен на начальника финансово-экономического управления администрации города Орла Игоря Краличева.

ИА «Орелград»

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