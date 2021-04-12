Пассажир маршрутки пострадал в ДТП в центре Орла

12.4.2021 | 16:14 Новости, Происшествия

Мужчину госпитализировали

В Орле 51-летний пассажир маршрутки пострадал в ДТП, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел 12 апреля в 12.40 напротив дома №15/17 по улице Тургенева. Автобус ПАЗ ехал от улицы Октябрьской в сторону ул. Салтыкова-Щедрина. В этот момент он столкнулся с «Ладой Калиной», ехавшей попутно.

«В результате ДТП пассажир транспортного средства ПАЗ, гражданин 1979 года рождения, получил телесные повреждения. Госпитализирован», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

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