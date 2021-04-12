Первый случай нападения клещей на человека зарегистрирован под Орлом

Наступление тепла побудило членистоногих к активизации.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области объявило о первом официально зарегистрированном случае укуса человека клещами. Пострадавший обратился в медицинскую организацию за помощью. К счастью, случая заболевания иксодовым боррелиозом у него не зарегистрировано.

Специалисты ожидают, что с приходом тепла клещи активизируются, а это означает, что фактов присасывания членистоногих к человеку будет все больше и больше. Для контроля за ситуацией сотрудники Роспотребнадзора уже начали вести еженедельный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. Одним из основных факторов оценки ситуации является показатель обращаемости пострадавших к медикам.

Также управлением Роспотребнадзора организован «зооэнтомологический мониторинг активности природных очагов с изучением численности и инфицированности клещей возбудителями инфекционных болезней, эндемичных для нашего региона». Речь идет о таких заболеваниях, как иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз и другие.

В ведомстве подчеркнули, что случаев клещевого энцефалита на территории Орловской области не было. Специалисты также напоминают, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита.

ИА «Орелград»