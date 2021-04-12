Подросток справил нужду на баскетбольной площадке в Орле

Советник Клычкова по СМИ Сергей Лежнев призвал мэра Орла Парахина написать на парня заявление в прокуратуру

Орловский подросток сломал баскетбольное кольцо на спортивной площадке возле главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева, а затем справил на ней нужду. Видеозапись парень опубликовал в своём Instagram.

12 апреля в группе «Город Орел» во «ВКонтакте» появился пост со ссылкой на страницу хулигана. Автор записи возмутился вандализму и сказал, что площадку ждали многие, а теперь на ней «никто никогда играть не будет».

В комментариях к посту появились гневные комментарии орловцев. Позднее советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев написал в своём Telegram-канале, что попросил мэра Орла Юрия Парахина написать на хулигана заявление в полицию: «Таких негодяев надо наказывать! Мы с такими солидарное общество никогда не построим. За свои поступки надо отвечать. Все данные этого подлеца имеются».

В комментариях к посту в группе «Город Орел» хулиган публично извинился и рассказал, что баскетбольное кольцо уже было сломано. По словам подростка, на видео он не справляет нужду, а только делает вид, поливая площадку водой из бутылки – это была шутка для друга. Но извинения не устроили разгневанных орловцев: один из комментаторов сообщил парню, что тот должен будет заплатить за кольцо, а некоторые люди хотят «поговорить» с хулиганом лично.

ИА «Орелград»