Пятая часть исследованного зерна не выдержала проверку на качество

Управление Россельхознадзора рассказало о контроле за оборотом зерна.

В текущем году по предписаниям Территориального управления Россельхознадзора в Орловской и Курской областях прекращено действие 101 декларации о соответствии на 162,88 тысячи тонн зерна. Сделано это было по причине недостоверного декларирования. Как сообщили в указанном ведомстве, всего в текущем году его сотрудники на территории двух подведомственных регионов проконтролировали 1,4 миллиона тонн зерна, в том числе при внутренних перевозках и экспорте.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 18,84 тысячи тонн зерна, которое хранилось в неудовлетворительных условиях, и 122,8 тысячи тонн зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов по показателям качества. Кроме того, было вскрыто более 7 тысяч тонн зерна, выпущенного в обращение без оформления деклараций.

«В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в подведомственные лаборатории 275 проб зерна и крупы на показатели качества, безопасности и ГМО, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — В ФГБУ «ЦНМВЛ» направлено 199 проб, проведено 1699 исследований, выявлено 327 положительных результата по показателям качества и безопасности, что составляет 19,25 процента».

Добавим, что всего в первом квартале 2021 года сотрудники ведомства провели 165 контрольно-надзорных мероприятий, 17 плановых и внеплановых проверок. Было выявлено 54 правонарушения и составлено 72 протокола. Общая сумма штрафов, наложенных на виновных, составила почти 455 тысяч рублей. В 34 случаях нарушители отделались предупреждениями.

ИА «Орелград»