В Орле посадили липы в честь Дня космонавтики

В мероприятии поучаствовал председатель облсовета Леонид Музалевский

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов и председатель облсовета Леонид Музалевский высадили в Северном районе Орла больше 30 лип. Мероприятие прошло в честь Дня Космонавтики, сообщили в пресс-службе облсовета.

Деревья посадили вдоль бульвара Космонавтов. В акции, которую организовало орловское отделение ОНФ, присоединились ученики лицея №18, школы №37, а также «Волонтёры Победы».

Музалевский поблагодарил активистов ОНФ и отметил, что молодые липы – не только дань уважения советским успехам в освоении космоса, но и комфорт для жителей Северного района в будущем: «Сегодня действительно большой праздник — 60 лет с первого полёта человека в космос, нашего соотечественника. Это событие стало толчком для развития огромной индустрии. Если бы не это достижение советских конструктов, техников, испытателей, сегодня жизнь была бы совершенно иной».

ИА «Орелград»