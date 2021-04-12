Власти Орла пообещали самозанятым поддержку

Мэрия расширила число участников целевой программы.

Администрация города Орла внесла изменения в целевую программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, которая взяла старт в 2019 году. Перечень ее участников расширен – теперь право на поддержку имеют и самозанятые, то есть, официально, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Чиновники фактически уравняли их в правах с малым и средним бизнесом.

Например, программой предусмотрено предоставление им на льготных условиях во владение или пользование муниципального имущества. Речь идет о помещениях, которые включены в специальный реестр. Также программой предусмотрено обеспечение участия самозанятых граждан в муниципальных закупках, предоставление им консультационных и информационных услуг, организация выставок-ярмарок, обучающих курсов, семинаров, проведение форумов, круглых столов, конференций по актуальным вопросам развития самозанятых.

Обещают городские власти и содействие в продвижении продукции, производимой самозанятыми, на региональный и межрегиональный рынки, а также содействие в области инноваций и промышленного производства. Добавим, что запланированный на 2021 год объем финансирования программы составляет 500 тысяч рублей. Он был определен исходя из средней стоимости затрат на аналогичные мероприятия, проведенные в предыдущие годы.

ИА «Орелград»