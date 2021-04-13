Цены на газовое топливо в Орле выросли на 21%

Автомобильные бензины тоже дорожают, но менее заметными темпами.

В марте 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1 процент, а по сравнению с мартом 2020 года выросли на 5,6 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Обращает на себя внимание газовое моторное топливо, которое, по сути, выступает в качестве локомотива инфляции на данном рынке.

По подсчетам аналитиков, в марте текущего года по сравнению с февралем газовое моторное топливо в регионе подорожало в среднем на 4,5 процента. Отметим, что в феврале был зафиксирован почти такой же рост – плюс 4,1 процента по отношению к январю 2021-го. А если сравнивать текущий показатель с показателем марта 2020 года, то и вовсе окажется, что стоимость газового моторного топлива за год выросла на 21 процент.

Другие виды автомобильного топлива в Орловской области тоже продолжают дорожать, но показывают не столь активную динамику. Например, средняя стоимость солярки в регионе за месяц увеличилась на 0,8 процента, а за год – на 2,5 процента. Бензин марки АИ-92 в марте подорожал на 1,2 процента, а по сравнению с мартом 2020 года ценник на него подрос на 5,8 процента. Подорожание бензина марки АИ-95 за те же отчетные периоды составило ровно 1 и 5 процентов соответственно.

ИА «Орелград»