Игорь Краличев покинул пост заммэра Орла по финансам

Последним рабочим днем чиновника стало 12 апреля

Заместитель главы администрации Орла по финансово-экономическим вопросам Игорь Краличев покинул свой пост. Его профиль пропал с сайта мэрии.

В пресс-службе администрации подтвердили отставку Краличева. «Вчера [у него] был последний рабочий день», — сказала собеседница агентства.

Краличев пришел в администрацию в марте 2018 года, сменив Артема Митасова. Имя его преемника пока неизвестно.

Игорь Краличев родился 12 августа 1969 года. В 1993 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и управление в отраслях АПК». В 1996 году окончил орловский филиал РАНХиГС по специальности «менеджмент».

Игорь Краличев работал руководителем Государственной налоговой инспекции по Болховскому району. С 2002 по 2012 годы трудился на должностях руководителя инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Орловскому району и руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Орловской области. С 2012 года работал начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Орловской области.

ИА «Орелград»