Лопнувший банк потребовал с орловца кредит под 70 процентов

Обанкроченный банк пытался взыскать кредит по несуществующему договору

Любопытное гражданское дело о взыскании кредитной задолженности рассмотрел Мценский районный суд. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск подал конкурсный управляющий одного из столичных банков, который ранее решением арбитражного суда Москвы был признан банкротом. Истец просил взыскать с местного жителя кредитную задолженность.

В иске он указал, что еще в 2015 году лопнувший ныне банк выдал амчанину заем в размере 77 тысяч рублей под 69,9 процента годовых. Срок погашения был установлен до 31 июля 2019 года. За неисполнение обязательств была предусмотрена неустойка в размере 0,1 процента за каждый день просрочки.

По мнению истца, у ответчика образовалась задолженность в сумме около 122 тысяч рублей, причем основной долг составлял всего около 35 тысяч. Остальное – это проценты и штрафные санкции. Правда, затем истец требования уточнил и снизил их до 100 тысяч рублей. Однако не получил он и этого. В суде пояснили, что истец в качестве доказательств представил расчет задолженности по кредиту, выписку по счету ответчика и сведения электронной базы данных, в которой внесены персональные данные ответчика, номер кредитного договора, дата его выдачи, сумма, остаток долга.

Была представлена и копия расходного кассового ордера о получении кредитных средств ответчиком. Но самого важного истец не представил, а именно — самого кредитного договора «ввиду его отсутствия». При этом в суде ответчик факт получения займа не оспаривал, но не признал, что заключил договор на условиях, указанных банком. В результате суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав в решении, что «представленные истцом доказательства с достоверностью не подтверждали достигнутого между сторонами соглашения по всем существенным условиям кредитного договора».

Дело дошло до апелляционной инстанции, но судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда оно было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»