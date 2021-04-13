Наркомана отдали под суд за ДТП с четырьмя погибшими под Орлом

13.4.2021 | 9:47 Новости, Происшествия

Среди жертв ДТП был 8-летний ребенок

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение для водителя автомобиля «Опель Инсигния», который устроил ДТП на трассе Орел-Ефремов. В автокатастрофе погибли четыре человека, в том числе 8-летний ребенок.

Авария произошла в ноябре 2020 года. «Опель» вылетел на встречную полосу и протаранил «Рено Логан». В результате ДТП погибли четверо пассажиров французской иномарки. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, получила тяжелые травмы.

Инспекторы установили, что в момент ДТП водитель «Инсигнии» был в состоянии наркотического опьянения. На него возбудили уголовное дело, и сейчас расследование завершено. Теперь мужчина предстанет перед судом. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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