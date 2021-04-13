Орловцы оценили состояние межнациональных отношений

Большинство жителей региона оставили положительный отзыв.

Администрация губернатора и правительства подвела итоги реализации государственной программы ««Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества» по итогам 2020 года. Одним из ее основных направление стало мероприятие под названием «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Орловской области».

Отвечал за его реализацию региональный департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Согласно приведенным в отчете данным, всего в указанном мероприятии, направленном также на поддержку языкового многообразия, в 2020 году приняло участие 1,5 тысячи человек. Они поучаствовали и в опросе общественного мнения. Это социологическое обследование показало, что 76 процентов респондентов положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Что интересно, этот результат сопоставим с еще результатом еще одного мероприятия, которое называлось «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Орловской области». В его рамках для иностранцев были изготовлены информационные справочники. Всего в нем приняло участие 1,5 тысячи человек. Сообщается, что доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, оставила 75,8 процента от общего числа сдававших этот экзамен в Орловской области.

Добавим, в прошлом году в регионе было проведено еще два мероприятия, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия. В первом случае был организован конкурс видеороликов, в котором приняло участие 50 человек, во втором случае была проведена выставка «Орловщина гостеприимна», число участников которой составило 1,5 тысячи человек.

ИА «Орелград»