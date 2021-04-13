Парахина оскорбило предложение меньше воровать

13.4.2021 | 10:18 Новости, Политика

Мэр Орла написал заявление в прокуратуру

Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин написал заявление в прокуратуру после выхода ролика о ремонте улицы Васильевской. Копию документа градоначальник разместил в соцсетях.

На выходных депутат горсовета Евгений Косогов снимал, как рабочие перекладывают асфальт на улице Васильевской. Парламентария возмутило качество работ. В ходе общения со строителями один из них попросил Косогова передать мэру: «Меньше надо воровать, тогда дороги будут стоять».

«Считаю, что данное высказывание содержит оскорбление. <…> Прошу провести проверку в отношении лица, допустившего высказывания в адрес мэра города Орла, <…> подтвердить или опровергнуть факты», — говорится в документе.

Парахин прокомментировал и сам ремонт улицы Васильевской. По его словам, рабочие не сообщили о ремонте в «Управление коммунальным хозяйством» (УКХ).

ИА «Орелград»

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