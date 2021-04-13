Под Орлом вор «взял» заброшенную бухгалтерию

В ходе следствия он попался еще и на незаконном хранении боеприпасов.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Верховского районного суда Орловской области. Местного жителя признали виновным в совершении сразу нескольких преступлений. В частности, было установлено, что он совершил три кражи чужого имущества с незаконным проникновением в помещение, а также незаконно приобрел и хранил взрывные устройства.

Первое из череды преступлений пришлось еще на декабрь 2018 года. Мужчина решил посетить административное здание местного агрохолдинга, которое к тому времени уже не использовалось и не охранялось. Поздним вечером он сначала проник на территорию через дыру в заборе, затем обошел данное здание и поднялся по пожарной лестнице, ведущей на второй этаж. Там он выставил стекла в раме окна и через образовавшийся проем проник внутрь.

Найденным в здании металлическим прутом он взломал дверь кабинета бухгалтерии и вошел в кабинет. На столе стоял старенький компьютер в сборе, который преступник унес с собой. Системный блок он впоследствии продал цыганам, а монитор и клавиатуру хранил у себя до тех пор, пока к нему не пришли сотрудники полиции.

Следующие два визита в то же заброшенное здание злоумышленник совершил в начале 2020 года. На этот раз его интересовал металлолом, причем теперь преступник своих действий не скрывал, явившись утром. В здание он проник тем же путем. Сначала мужчина посетил кабинет бухгалтерии, откуда похитил два алюминиевых 8-секционных радиатора отопления, демонтировав и принесенным с собой разводным ключом. Еще одну батарею отопления он демонтировал в соседнем кабинете. Все это добро преступник сбросил из окна на землю, после чего увез с собой и сдал в пункт приема металлолома. В свой следующий визит злоумышленник похитил еще несколько батарей отопления.

В январе 2020-го всплыл еще один преступный эпизод. Выяснилось, что тот же мужчина в октябре 2019 года во время похода за грибами нашел в лесу две минометные мины времен ВОВ. Вместо того, чтобы сдать их в полицию, мужчина принес мины к себе домой и хранил их до визита полиции. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, подсудимый получил полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»