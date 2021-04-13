В Орле подрядчика по детсаду на Планерной включили в черный список

13.4.2021 | 10:53 Новости, Общество

«АгроСтройМонтажу» грозит еще и штраф в размере 855 000 рублей

Власти Орла включили компанию «АгроСтройМонтаж» в черный список подрядчиков, сообщила пресс-служба мэрии. Фирма не справилась с возведением детского сада на улице Планерной.

Управление капитального строительства (УКС) Орла расторгло контракт с «АгроСтройМонтажом» еще в марте 2021 года. Теперь антимонопольная служба одобрила включение фирмы в черный список. Кроме того, компании придется выплатить неустойку в размере 855 000 рублей.

В мае детсад на Планерной выставят на повторные торги. Отметим, что его строят в рамках национального проекта «Демография».

ИА «Орелград»

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