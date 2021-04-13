В Орле создали рабочую группу из 140 человек

Новый орган будет обсуждать вопросы контрольной деятельности.

Указ губернатора Орловской области о создании новой рабочей группы подписал глава губернаторской администрации Вадим Соколов, который на тот момент исполнял обязанности главы региона. Это будет совещательный орган, которому поручено решение вопросов организации мероприятий, необходимых для реализации нового ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории Орловской области.

Возглавил рабочую группу Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства региона по планированию, экономике и финансам. Особенностью этого органа является его значительный численный состав. В рабочую группу включено порядка 140 человек – кроме чиновников областной администрации в нее включены представители районных и городских администраций и различных контрольно-надзорных ведомств.

Федеральный закон, о котором идет речь, был принят 31 июля 2020 года. Рабочая группа призвана скоординировать усилия всех заинтересованных ведомств на его правильном исполнении. Кроме того, новый орган займется рассмотрением проектов нормативных правовых актов в сфере государственного контроля и надзора в Орловской области и разработкой предложений по их совершенствованию. Еще одним важным направлением деятельности станет координация вопросов внедрения процессов цифровизации контрольной деятельности.

Заседания рабочей группы будут проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Решения будут группы приниматься открытым голосованием простым большинством голосов при условии соблюдения кворума, обеспечивающего правомочность заседания (не менее половины от состава). При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

ИА «Орелград»