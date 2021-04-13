В Орле в автомобилях скорой помощи появились «тревожные кнопки»

Медиков будет защищать Росгвардия

В орловских каретах «скорой помощи» появились «тревожные кнопки». Эта мера направлена на защиту медработников и пациентов, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Местонахождение машин «скорой» будет отслеживаться с помощью спутника. Сам «тревожный» сигнал поступает в диспетчерских центр через современные каналы связи, поэтому сотрудники Росгвардии смогут оперативно приехать к месту происшествия. Это может потребоваться в случае ДТП или угрозы безопасности врачей и пациентов.

В пресс-службе ведомства отметили, что установка «тревожных» кнопок в «скорых» является пилотным проектом – сейчас соглашение о сотрудничестве подписано между региональным управлением Росгвардии и БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи».

ИА «Орелград»