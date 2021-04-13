«Я услышал такой мат». Депутат — о дорогах в Орловской области

Леонид Ушаков поделился с УКХ мнением жителей региона о ямах

Депутат орловского облсовета Леонид Ушаков на заседании профильного комитета поднял тему состояния дорог в регионе. По его словам, из-за обилия ям водители очень нелестно отзываются о чиновниках.

В пример Ушаков привел улицы Высоковольтную и Выставочную, которые ремонтировали в прошлом году. Кроме того, парламентарий указал на ямочный ремонт набережной Дубровинского и улицы Советской, где «подрядчик не использует катки, вместо них прибивает асфальт лопатой». Депутат назвал это «безобразием». Впрочем, одним Орлом ситуация не ограничивается.

«Кто принимал ремонт этих дорог? Какие лаборатории? В сторону Дмитровска в прошлом году сделали ямочный ремонт на протяжении 15 километров — это безобразие! Что мы творим? Вы слышали, что говорят в адрес власти орловцы? От иногороднего водителя фуры я услышал такой мат в адрес руководителей области! Когда же в Орловской области будут нормальные дороги, не всё же продаётся, должна же быть совесть», — приводит слова Ушакова «Орелтаймс».

ИА «Орелград»