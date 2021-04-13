За сутки четверо орловцев умерли от коронавируса

Число летальных исходов достигло 523

За прошедшие сутки четверо жителей Орловской области умерли от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Количество летальных исходов достигло 523.

Вместе с тем за день COVID-19 подтвердился у 33 210 человек, число случаев выросло до 33 210. Выздоровели 78 человек (30 679 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 4 657 883, за сутки диагноз подтвердился у 8173 человек. С начала пандемии выздоровели 4 281 776 пациентов, 103 601 умер.

ИА «Орелград»