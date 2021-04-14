Единоросс Владимир Букалов возглавил комиссию по этике в орловском горсовете

14.4.2021 | 16:03 Новости, Политика

Решение приняли на совещании, которое инициировал председатель горсовета Василий Новиков

Член фракции «Единая Россия» Владимир Букалов стал председателем комиссии по депутатской этике в Орловском городском Совете народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Решение приняли на совещании 13 апреля, которое инициировал председатель горсовета Василий Новиков. Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Букалова. Ранее «этическую» комиссию возглавлял Николай Паршиков.

Букалов поблагодарил коллег и отметил, что комиссия по-прежнему останется «объективной и принципиальной». Заместителем нового главы комиссии по этике избрали Александра Щербина.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что первое заседание комиссии состоится 20 апреля.

ИА «Орелград»

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