Единоросс Владимир Букалов возглавил комиссию по этике в орловском горсовете

Решение приняли на совещании, которое инициировал председатель горсовета Василий Новиков

Член фракции «Единая Россия» Владимир Букалов стал председателем комиссии по депутатской этике в Орловском городском Совете народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Решение приняли на совещании 13 апреля, которое инициировал председатель горсовета Василий Новиков. Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Букалова. Ранее «этическую» комиссию возглавлял Николай Паршиков.

Букалов поблагодарил коллег и отметил, что комиссия по-прежнему останется «объективной и принципиальной». Заместителем нового главы комиссии по этике избрали Александра Щербина.

В пресс-службе горсовета подчеркнули, что первое заседание комиссии состоится 20 апреля.

ИА «Орелград»