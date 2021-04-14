На сломавшего баскетбольное кольцо орловского подростка составили протокол

14.4.2021 | 17:40 Новости, Общество

Полицейские также привлекли к ответственности его родителей

Орловская полиция составила протокол о мелком хулиганстве на 17-летнего парня, который сломал баскетбольное кольцо, а затем справил нужду на спортивной площадке. К ответственности привлекли также родителей подростка, сообщили в УМВД по Орловской области.

Полицейские также провели беседу с парнем и его родителями. Материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, 12 апреля в соцсетях распространилось видео, где подросток ломает баскетбольное кольцо и справляет нужду на спортивной площадке возле главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева. Акт вандализма возмутил орловцев – во «ВКонтакте» стали появляться гневные комментарии и угрозы «поговорить [с парнем] лично».

Сам хулиган публично извинился, заявив, что кольцо уже было сломано до него, и он не справлял нужду на площадке – это была шутка для друга. По словам подростка, он только лил воду из бутылки.

ИА «Орелград»

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