Орловец лишился прав после поездки на картошку

Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и протаранил опору.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Глазуновский районный суд Орловской области. Представший перед ним местный житель ранее уже попадался на нарушении закона. Сотрудники полиции поймали его на вождении в состоянии алкогольного опьянения. На первый раз водитель отделался административным наказанием, получив стандартный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на полтора года.

Однако в прошлом году он совершил аналогичное правонарушение, за что стал фигурантом уголовного дела о повторной пьяной езде. Причем на этот раз мужчина не просто попался полицейским в пьяном виде. Он стал виновником ДТП, в результате которого только чудом никто серьезно не пострадал. Подсудимый сам рассказал подробности. С его слов выходит, что наложенный на него ранее штраф он оплатил в полном объеме, а водительское удостоверение сдал.

С тех пор машина стояла возле дома, никуда он на ней не ездил. Однако в тот роковой день к нему пришел знакомый и уговорил его совместно поехать копать картошку. Несмотря на то, что дело происходило утром, подсудимый уже был нетрезв. Это его не остановило. Он внял уговорам и сел за руль, чтобы отвезти приятеля на картошку. В пути мужчина не справился с управлением. В результате иномарка протаранила бетонную опору. Что происходило дальше, подсудимый вспомнить не смог.

Зато это вспомнили сотрудники ГИБДД и МЧС, которые совместно вытаскивали незадачливого водителя из покореженного салона. После удара машина перевернулась и легла на крышу, а водителя зажало внутри. Извлекали его из салона при помощи пневматического инструмента. Затем водителя отвезли в областную клиническую больницу, где его не только осмотрели на наличие ран, но и взяли кровь на анализ. Содержание в ней алкоголя значительно превысило допустимую норму.

В суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он получил наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права осуществлять деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на 2 года.

ИА «Орелград»