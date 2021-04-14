Орловский ветеран Иван Харитонов отметил 95-летие

Поздравить с прошедшим днем рождения юбиляра приехал Михаил Вдовин

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин поздравил ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Ивана Харитонова с 95-летием. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

Вдовин вручил Харитонову цветы и подарок и пожелал здоровья и благополучия. Ветеран рассказал политику, что недавно получил поздравление от президента Владимира Путина.

«Ветераны войны научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и волевым государством. Их жертвенность и отвага всегда будут для нас примером бескорыстного служения Родине. Я преклоняюсь перед Иваном Николаевичем Харитоновым за его боевые подвиги, за труд на благо Орловщины», — сказал Вдовин.

Иван Николаевич Харитонов был призван в РККА Шимским РВК Ленинградской области 9 февраля 1944 года. Служил в 3 миномётной роте 502 стрелкового полка 177 стрелковой дивизии. На Карельском перешейке при прорыве линии Маннейргейма в 1944 году из ручного пулемёта уничтожил до отделения солдат противника.

10 августа 1944 года был ранен. О Победе узнал, будучи в Костроме. За годы войны был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Вернувшись в Орёл, Иван Николаевич ещё пять лет прослужил на местном аэродроме. После чего более 50 лет проработал на обувной фабрике, удостоен звания «Заслуженный ветеран труда».

ИА «Орелград»