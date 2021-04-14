Под Орлом чиновники оставили четырех школьников без автобуса

14.4.2021 | 8:30 Новости, Общество

Прокуратура потребовала организовать школьный маршрут под Орлом.

Вступило в законную силу решение Верховского районного суда о признании бездействия администрации Верховского района незаконным. Произошло это после того, как судебная коллегия Орловского облсуда рассмотрела дело в апелляции и отказала местным чиновникам в удовлетворении их жалобы.

В пресс-службе Верховского райсуда пояснили, что само решение в первой инстанции было принято еще в ноябре 2020 года. Иск подала местная прокуратура, выступившая в защиту прав школьников. Обращению в суде предшествовала прокурорская проверка. Было установлено, что четверо учеников Русско-Бродской средней общеобразовательной школы, проживающие в деревне Алексеевка, вынуждены проходить более одного километра до остановки в селе Коньшино.

Только оттуда они имеют возможность добраться до школы на автотранспорте. В саму Алексеевку автобус не ходит. Да и от Алексеевки до Коньшино доехать нельзя. Причина, как установил суд, заключается в том, что дорога от Алексеевки до Коньшино требует капитального ремонта с установкой ограждений на опасных участках.

Суд и прокуратура посчитали, что обязанность по приведению дороги в нормативное состояние лежит на администрации Верховского района. Именно поэтому бездействие местных чиновников было признано незаконным. Районный суд обязал их в срок до 1 мая 2021 года отремонтировать дорогу и обеспечить транспортную доступность учащихся. На это решение была подана апелляционная жалоба, которую облсуд оставил без удовлетворения.

ИА «Орелград»

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