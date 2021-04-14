Под Орлом суд не дал приставу закрыть дело умершего должника

Суд отказал в просьбе о прекращении исполнительного производства.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел заявление судебного пристава-исполнителя, который просил о прекращении исполнительного производства. Подробности сообщает пресс-служба райсуда. Заявление было обосновано тем, что должник умер. Из материалов следует, что ранее в отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в рамках уголовного дела.

Исполнительный лист находится у судебного пристава. Последний посчитал, что раз должник умер, то и производство должно быть прекращено. Однако у суда оказалось иное мнение на сей счет. Суд сослался на нормы ГПК РФ, которые требуют проверять сведения о возможных наследниках умершего должника. Ведь если таковые имеются, что обязанность отвечать по долгам переходит к ним.

В данном случае, по мнению суда, приставом-исполнителем не было представлено доказательств, свидетельствующих о том, что после смерти должника не имеется наследства и отсутствуют наследники, фактически принявшие наследство. Иными словами, не было доказано, что возможность исполнения требований исполнительного документа уже утрачена. В связи с этим в удовлетворении заявления было отказано. Определение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

ИА «Орелград»