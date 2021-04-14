Срок выдачи ИНН для орловцев сократили

14.4.2021 | 6:52 Новости, Экономика

Процесс выдачи ускорил специальный налоговый интернет-сервис.

Срок обработки заявок на получение ИНН, поступивших через интернет-сервис «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации», сокращен. Об этом заявили в управлении ФНС России по Орловской области, в ведомстве пояснили. Что орловцы теперь могут получить указанный документ в налоговом органе уже на следующий рабочий день после отправки заявки через сервис.

«Напомним, подать заявление на получение ИНН можно и при личном визите в налоговый орган или отделение МФЦ Орловской области, — говорят в областной налоговой службе. — В данном случае потребуется самостоятельное заполнение бланка заявления и как минимум два посещения. Выдача свидетельства осуществляется в срок, не превышающий 5 дней. Также для подачи заявления на получение ИНН можно воспользоваться почтой».

Словом, новый налоговый сервис явно поможет сэкономить время. Кроме того, в региональном УФНС назвали еще несколько преимуществ такого способа подачи заявки. Во-первых, орловцы получают удобную форму заявления с интерактивными подсказками по заполнению полей. Во-вторых, пользователь будет оперативно проинформирован о статусе обработки его заявления через электронную почту. Кроме того, число личных визитов в налоговую инспекцию сократится до одного – необходимого, чтобы забрать документ.

ИА «Орелград»

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