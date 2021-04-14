В Орле на улице Кузнецова поставили новую остановку

Павильон появился возле дома №11

В Орле возле дома №11 по улице Кузнецова поставили новую остановку, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации отметили, что сделать полноценный остановочный пункт с заездным карманом и крытым павильоном потребовалось после того, как в районе улицы Силикатной изменилась схема движения общественного транспорта.

Мэр Орла Юрий Парахин призвал решить проблему с помощью стороннего финансирования. Деньги на новую остановку выделили ИП Москаленко М.С и ИП Кривов В.А.

ИА «Орелград»