В Орловской области взлетели цены на майонез и лимоны

Продуктовая потребительская корзина «потяжелела» в цене на 2,4 процента

Как сообщает Орелстат, в Орловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец марта 2021 года составила 4362,78 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом февраля 2021 года она выросла на 2,4 процента. При этом продовольственные товары в целом на потребительском рынке региона за прошедший месяц увеличились на 0,6 процента.

Так, статистики отметили характерный для многих регионов страны рост цены на подсолнечное масло. В Орловской области за месяц она увеличилась на 1,3 процента. Средняя цена на данный продукт достигла отметки в 123,75 рубля за литр. Сахар-песок в регионе в марте подорожал на 2,4 процента, приобрести его можно в среднем по 47,23 рубля за 1 кг.

Кроме того, по наблюдениям Орелстата, в Орловской области на 6,6 процента подорожал черный байховый чай, на 7 процентов – куры охлажденные и замороженные, на 8,6 процента – майонез. Из товаров плодоовощной группы более всего подорожали картофель — на 11 процентов, лимоны – на 14,4 процента, морковь – на 17,9 процента и свекла – на 18,1 процента. В то же время на 15,8 процента подешевели свежие помидоры и в 1,3 раза — свежие огурцы.

ИА «Орелград»