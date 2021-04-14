Вечер памяти Чернобыля проведут в Орле

Тематическое мероприятие будет организовано областной библиотекой

В Орле 21 апреля 2021 года состоится вечер памяти «Чернобыль. 35 лет спустя». Мероприятие анонсировал организатор, в роли которого выступает Орловская областная библиотека имени Бунина. Вечер будет посвящен очередной годовщине страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате которой пострадали и многие жители Орловской области. Немало местных жителей участвовало в ликвидации последствий этой аварии, немало – проживают на загрязненных территориях.

«Самая грандиозная технологическая катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, — напоминают организаторы. — Из-за взрыва реактора и пожара на энергоблоке в окружающую среду было выброшено значительное количество радиоактивных веществ».

Вечер памяти состоится в преддверии Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля. В областной библиотеке уточнили, что на мероприятие приглашены ветераны — ликвидаторы последствий аварии.

«Это люди с высоким чувством долга и ответственности, бросившиеся в пекло радиации, которые ценой собственной жизни и здоровья, спасли мир от последствий радиационного заражения», – подчеркнули организаторы.

Посетить мероприятие в целом может любой желающий. Однако стоит учесть, что оно будет проведено с учетом ограничений и с соблюдением масочного режима. Посетителям будут предложены выставка «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» и короткометражный фильм о героизме ликвидаторов техногенной аварии.

ИА «Орелград»