Замглавы Троснянского района отдали под суд за жилье для детей-сирот

14.4.2021 | 19:07 Новости, Общество

Вместе с ним под суд пойдут начальники отдела по управлению имуществом

Прокуратура Орловской области передала в суд уголовное дело замглавы Троснянского района по делу о превышении должностных полномочий. Оно касается жилья для детей-сирот. Вместе с чиновником под суд отдали двух человек, в разное время работавших начальником отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации.

По версии следствия, чиновники купили за счет бюджета 8 квартир для детей-сирот. Они оказались непригодными для проживания. Это привело к нарушению прав сирот, а также к причинению бюджету ущерба на 8,4 млн рублей.

Расследованием занимался Следственный комитет.

ИА «Орелград»

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