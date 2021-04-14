Замглавы Троснянского района отдали под суд за жилье для детей-сирот

Вместе с ним под суд пойдут начальники отдела по управлению имуществом

Прокуратура Орловской области передала в суд уголовное дело замглавы Троснянского района по делу о превышении должностных полномочий. Оно касается жилья для детей-сирот. Вместе с чиновником под суд отдали двух человек, в разное время работавших начальником отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации.

По версии следствия, чиновники купили за счет бюджета 8 квартир для детей-сирот. Они оказались непригодными для проживания. Это привело к нарушению прав сирот, а также к причинению бюджету ущерба на 8,4 млн рублей.

Расследованием занимался Следственный комитет.

ИА «Орелград»