Более 5000 орловцев попросились к налоговикам через интернет

Онлайн-запись в налоговые инспекции набирает популярность.

В текущем году в Орловской области уже более 5000 человек записались на прием в налоговую инспекцию через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» обрел популярность еще в прошлом году, когда на фоне пандемии коронавируса подобный метод общения стал повседневной необходимостью.

Однако и после частичного снятия ограничений популярность сервиса не снижается. В УФНС говорят, что в этом году им уже воспользовалось столько же орловцев, сколько и год назад. А по сравнению с предыдущими периодами цифры заметно выросли. Например, в 2019 году в течение первого квартала через интернет на прием записалось 3604 человека.

«В разрезе категорий налогоплательщиков активнее всего онлайн-запись используют физические лица: более половины от общего количества, — поделились в управлении ФНС. — Самой актуальной услугой остается «Прием деклараций 3-НДФЛ». Также востребованы услуги по урегулированию задолженности и подключению к «Личному кабинету».

В ведомстве напомнили, что упомянутый сервис удобен для простого пользователя. С его помощью можно подобрать наиболее подходящую для себя дату и время посещения налоговой инспекции. В то же время налоговая служба отмечает, что на сайте ФНС действуют и более 60 других сервисов, с помощью которых большинство вопросов можно решить удаленно, без личного посещения инспекции.

ИА «Орелград»