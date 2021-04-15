Орловские чиновники по указу Путина отчитаются о биткоинах

Вступили в силу правила составления отчетов о цифровой валюте.

В Орловской области и.о. губернатора Вадим Соколов издал указ, который вводит новые правила для чиновников и претендентов в чиновники. Его действие касается как отдельных государственных служащих, так и граждан, претендующих на замещение государственных должностей Орловской области.

Для них введен порядок предоставления уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах (включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права), утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

Как уже писал «Орелград», ранее депутаты Орловского облсовета приняли соответствующие поправки в региональный закон. Дело в том, что в декабре 2020 года президент Владимир Путин издал указ № 78 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Этот документ в числе прочего предусматривает ужесточение мер по профилактике и борьбе с коррупцией. Напомним, уже много лет чиновники ежегодно публично отчитываются о своих доходах, расходах и принадлежащем им имуществе. Но цифровая валюта, те же биткоины, получившая в последние годы широкое распространение, в отчетах не учитывалась. Это породило коррупционные риски, ведь нечистоплотный чиновник может скрывать незаконные доходы именно в цифровой валюте.

Однако теперь данный правовой пробел устранен. Губернаторский указ стал следующим за принятием регионального закона шагом. Он обязывает чиновников и соискателей на государственные посты отчитаться о своих цифровых накоплениях до 30 июня 2021 года включительно. Такие уведомления чиновники будут обязаны подать в ведомственные подразделения, ответственные за прием сведений о доходах и имуществе.

ИА «Орелград»