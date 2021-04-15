Орловскую экономику подтянули сыром и конфетами

В Орловской области производство сыра выросло в 10 раз.

Правительство Орловской области презентовало новый выпуск web-журнал «Орловская область: Аналитика, цифры, факты». Он посвящен итогам работы различных отраслей в 2020 году. Один из разделов отведен показателям работы агропромышленного комплекса. Из резюме следует, что АПК является значимой составляющей экономики региона. На долю сельскохозяйственного производства приходится 20 процентов валового регионального продукта.

Судя по представленным цифрам, в минувшем году особо отличилась пищевая перерабатывающая промышленность, причем по целому ряду направлений рост показателей выглядит весьма внушительным. Заметнее других постарались сыроделы: в минувшем году производство сыра в регионе выросло в 10,7 раза по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, за год производство сливочного масла в Орловской области увеличилось в 2,6 раза, кондитерских изделий – в 1,6 раза, кисломолочных продуктов – на 37,7 процента, зерновых продуктов – на 26,8 процента, мясных полуфабрикатов – на 17,2 процента, круп – на 6,4 процента. В целом в регионе за 2020 год пищевых продуктов было произведено на общую сумму 50,3 миллиарда рублей, что на 25,1 процента превысило уровень 2019 года.

ИА «Орелград»