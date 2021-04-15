Под Орлом самогонщица не смогла подкупить полицейского

Жительница Кромского района получила приговор за попытку дачи взятки.

Как сообщает суд Кромского района Орловской области, местная жительница признана виновной в совершении коррупционного преступления. Уголовное дело на нее было заведено по ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Впрочем, преступление не было доведено до конца, правда, по независящим от злоумышленницы обстоятельствам.

Было установлено, что обвиняемая попалась на нелегальной торговле алкоголем. Она незаконно продала пришедшему к ней домой гостю две полулитровых бутылки с так называемой спиртосодержащей жидкостью. По данному факту сотрудником полиции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В ноябре прошлого года самогонщицу пригласили в районный отдел МВД для составления в отношении нее административного протокола. Женщине грозил штраф. Испугавшись наказания, она решила подкупить сотрудницу полиции и лично передать имевшиеся у нее при себе 15 тысяч рублей в качестве взятки инспектору по исполнению административного законодательства ОМВД России по Кромскому району.

«Однако довести до конца свой преступный умысел обвиняемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как инспектор от получения переданных ей денежных средств в качестве взятки отказалась», — сообщили в районном суде.

Обвиняемая полностью признала вину и выразила раскаяние. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей, которые она должна выплатить в доход государства. Добавим, что обвинительный приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»