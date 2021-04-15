Путин поменял орловских судей

Указом президента России новые судьи назначены в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, президент РФ Владимир Путин совершил очередные кадровые перестановки в судейском сообществе Орловской области. Соответствующий указ был подписан главой государства 12 апреля 2021 года. В соответствии с ним назначения на 6-летний срок полномочий получили три человека.

Так, заместителем председателя Орловского областного суда назначена Марина Угланова, председателем Верховского районного суда – Татьяна Глебова, председателем Урицкого районного суда – Дмитрий Горинов. Кроме того, судьей Ливенского районного суда без ограничения срока полномочий назначена Елена Башкатова.

Отметим, что подобные кадровые решения Владимир Путин принял и месяц назад. Так, 16 марта 2021 года президент подписал указ, согласно которому председателем Орловского районного суда на 6-летний срок полномочий была назначена Светлана Наумова, до того работавшая заместителем председателя Советского районного суда города Орла. Тем же указом Юрий Миленин был переведен с должности мирового судьи судебного участка Свердловского района на пост судьи Мценского районного суда, причем без ограничения срока полномочий.

Ранее пресс-служба Орловского областного суда обнародовала статистические данные о служебной нагрузке и качестве рассмотрения дел районными судами. Из этой информации следует, что в 2020 году среднемесячная нагрузка на одного судью районного суда Орловской области с учетом штатного расписания составила: по уголовным делам первой инстанции — 1,7 дела, по гражданским делам первой инстанции — 9,5 дела, по административным делам первой инстанции — 2,8 дела.

ИА «Орелград»