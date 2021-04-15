Торговцев строго предупредили перед открытием новой ярмарки в Орле

15.4.2021 | 17:45 Новости, Экономика

Участникам ярмарки напомнили об ответственности за нарушение правил.

Как уже рассказывал «Орелград», мэр Орла Юрий Парахин издал постановление об организации в областном центре еще одной ярмарки. Она будет специализированной – сельскохозяйственной. Название ей придумали соответствующее – «Подворье-57».

В связи с этим территориальное управление Россельхознадзора выступило с официальным обращением к участникам ярмарки. Ведомство предупреждает, что животные, птица и животноводческая продукция, предназначенные для реализации на сельскохозяйственных ярмарках, должны перемещаться в сопровождении электронной ветеринарной сопроводительной документации (эВСД).

«Управление Россельхознадзора напоминает всем заинтересованным лицам о необходимости строго соблюдать требования ветеринарного законодательства при перемещении живых животных и птицы, а также продукции животного происхождения как по территории Орловской области, так и между субъектами Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении добавили, что за несоблюдение требований ветеринарного законодательства при реализации живых животных, птицы и животноводческой продукции законом предусмотрена административная ответственность по статьям 10,6 и 10,8 КоАП РФ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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