В Орле бывшего пристава отдали под суд за взятку

15.4.2021 | 9:24 Новости, Общество

Женщина незаконно получила 12 000 рублей

В Орле прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего судебного пристава, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Женщину обвинили в получении взятки.

В уголовном деле указано, что пристав взяла 12 000 рублей от местной жительницы. Взамен она должна была ускорить взыскание задолженности в пользу взяткодателя.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ и службы судебных приставов, а расследовали его в Следственном комитете. Материалы рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»

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