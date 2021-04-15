В Орле бывшего пристава отдали под суд за взятку

Женщина незаконно получила 12 000 рублей

В Орле прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего судебного пристава, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Женщину обвинили в получении взятки.

В уголовном деле указано, что пристав взяла 12 000 рублей от местной жительницы. Взамен она должна была ускорить взыскание задолженности в пользу взяткодателя.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ и службы судебных приставов, а расследовали его в Следственном комитете. Материалы рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»